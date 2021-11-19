مهمة صعبة «للفراعنة» أمام منتخبات التصنيف الأول

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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بعد تأكد بقاء المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في التصنيف الثاني على مستوى قارة أفريقيا، مع منتخبات الكاميرون، غانا، مالى وجمهورية الكونغو، وفقاً للتصنيف الصادر من الاتحاد الدولي «فيفا»، فإن منتخب «الفراعنة» تنتظره مواجهة ساخنة أمام واحد من منتخبات التصنيف الأول في الجولة الأخيرة الفاصلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

نجح المنتخب المصري في إنهاء مرحلة المجموعات من التصفيات متصدراً المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، التي كانت تضم منتخبات، ليبيا والغابون وأنغولا، ووفقاً لنظام التصفيات، يصعد صاحب المركز الأول من المجموعات العشر، وتجرى بين المنتخبات العشرة الصاعدة مباريات ذهاباً وإياباً كي يتأهل من بينها خمسة منتخبات إلى المونديال.

وقبل إجراء القرعة المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل، لتحديد طرفي كل مباراة، تنتظر الجماهير المصرية بشغف، معرفة منافس منتخبهم على حجز تذكرة التأهل للمونديال، ولأن منتخب مصر بقى في التصنيف الثاني، فسيلاقي أحد منتخبات التصنيف الأول وهي، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا والسنغال، التي احتفظت بالبقاء في التصنيف الأول بعد نجاحها في التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، ما يؤكد أنه سيخوض مواجهة صعبة للغاية من أجل التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وتخشى الجماهير المصرية مواجهة أي من فرق الشمال الأفريقي، خصوصاً منتخب الجزائر، الذي كان حجر عثرة أمام تأهل مصر إلى مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، ونجح في خطف التذكرة من الفراعنة بعد مباراة فاصلة شهيرة.

كما أن التاريخ لا يصب في صالح مصر خلال مواجهاته مع منتخبات التصنيف الأول باستثناء المنتخب السنغالي، ومن بين 12 مباراة تقابل فيها المنتخبان، فاز المنتخب المصري في 6 مباريات، مقابل 4 مباريات انتهت لصالح السنغال، بينما كانت الغلبة للتعادل في مباراتين اثنتين، لكن الحال تغير عن الماضي، خصوصاً أن المنتخب السنغالي يعد حالياً واحداً من أفضل المنتخبات الأفريقية، فضلاً عن أنه وصيف أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأخيرة التي أقيمت في مصر العام 2019 وفاز منتخب الجزائر باللقب.

أما بالنسبة للمواجهات بين مصر والجزائر، فقد تلاقى المنتخبان في 23 مباراة، وكانت الغلبة للمنتخب الجزائري الذي حقق الفوز في 10 مباريات مقابل 7 للمنتخب المصري، وتعادلا في 6 مباريات، أما المنتخب المغربي فيؤكد التاريخ أنه منافس قوي وعنيد، فقد التقى منتخب «الفراعنة» مع المنتخب المغربي في 27 مباراة، كانت الغلبة للمغاربة في 13 مباراة مقابل ثلاث مباريات فقط لصالح مصر، وتعادلا في 11 مباراة.

أما منتخب تونس فقد واجه المنتخب المصري في 35 مباراة، وفازت مصر في 13 مباراة، مقابل 14 مباراة لصالح المنتخب التونسي، وساد التعادل في 8 مباريات، فيما تقابل «الفراعنة» مع المنتخب النيجيري في 19 مباراة وفازت مصر في 6 مباريات، مقابل 8 مباريات انتهت لصالح نيجيريا وتعادلا في 5 مباريات.

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