لبنان تشتكي حكم مباراتها والإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تقدم الاتحاد اللبناني لكرة القدم، بشكوى إلى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، ضد حكم مباراة منتخبي لبنان والإمارات يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأشار موقع "كوورة"، إلى أن الاتحاد اللبناني، طالب بفتح تحقيق مع حكام المباراة، على خلفية احتساب ركلة جزاء، اعتبرها الاتحاد اللبناني وهمية لصالح المنتخب الإماراتي في الدقيقة 82، وسجل منها علي مبخوت هدف المباراة الوحيد والفوز للإمارات.

وتضمن خطاب الشكوى، أن حكم اللقاء شوان إيفان، لم يستعن بتقنية الفيديو، ولم يراجع الحالة إطلاقاً على شاشة "الفار"، كما لم يفعل في كرة أخرى، كانت تستحق ركلة جزاء لمنتخب اللبناني في الدقيقة 89، حسب ما ذكر في الخطاب.

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