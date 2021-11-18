أزرق الشباب يستعد بالبصرة لمواجهة العراق

المصدر: الكويت ـ أحمد عبداللطيف

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يباشر منتخب الكويت لشباب كرة القدم، تدريباته في مدينة البصرة العراقية استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر انطلاقها غداً بمشاركة 9 منتخبات، وجاء الأزرق في المجموعة الأولى بجانب العراق واليمن والبحرين وفلسطين، على أن يستهل منافساته في البطولة بمواجهة المنتخب العراقي غداً السبت صاحب الأرض والجمهور على ملعب البصرة الدولي.

كان وفد الأزرق قد وصل البصرة أمس، عبر المنفذ البري وخاض حصة تدريبية خفيفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الإسباني كارلوس مارتينيز ومساعده الوطني محمد الفيلكاوي، الذي حرص على إلقاء محاضرة قصيرة لرفع معنويات اللاعبين، خاصة أن المباراة الافتتاحية تعتبر بداية الانطلاق للمنافسة على بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي، ويحاول الجهاز الفني تجهيز جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة، حتى يتم الدفع بهم على مدار اللقاءات الأربعة خوفاً من تعرضهم للإصابات أو الإرهاق في حال الاعتماد على مجموعة معينة، نظراً لعدم وجود فاصل زمني كافٍ بين الجولة والأخرى.

وتأتي المشاركة في بطولة غرب آسيا كبروفة واحتكاك جيد للاعبين لتجهيزهم للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب، وإكسابهم الخبرات خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن قائمة اللاعبين ضمت اثنين محترفين خارجياً، هما سيد الإبراهيمي في إيبرو الإسباني وعبدالله العوضي وشيستر الإنجليزي، بالإضافة إلى كل من بدر عبدالمحسن، عمر العنزي، سعد العجمي، فهد العازمي، عبدالرحمن الخضر، صالح المحطب، فهد العميري، حمود السنعوسي، مكي القلاف، عبدالهادي العنزي، محمد الراشد، بدر المطيري، معاذ العنزي، عبدالعزيز جمال، محمد العازمي، عبد الرضا شهاب، عمر السليم، يوسف الفجي، صالح البناي، علي وليد، عبدالرحمن الرشيدي.

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