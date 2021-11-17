«الألعاب الخليجية» تنتهي من تجهيز ملاعبها

المصدر: الكويت- أحمد عبد اللطيف

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كشف الدكتور صقر الملا نائب مدير هيئة الرياضة الكويتية لقطاع الرياضة التنافسية، عضو اللجنة العليا لدورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 9 إلى 19 يناير، عن جاهزية اللجنة العليا، واللجان الفرعية لاستقبال الحدث، وقال الملا، عقب انتهاء الاجتماع الثالث للجنة: تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من الأمور التنظيمية والفنية، والملاعب التي ستقام عليها المسابقات، وتدريبات الفرق المشاركة، وتأمين متطلبات الاستضافة، لضمان راحة الوفود الخليجية الشقيقة، واستقبال هذا الحدث الرياضي المهم، خاصة أن الكويت تملك منشآت مميزة على صعيد الملاعب والصالات المغلقة وأحواض السباحة، بما يمكنها من تنظيم هذا الملتقى الرياضي.

أضاف قائلاً: ناقشنا خلال الاجتماع، تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالاحترازات الصحية المتعلقة بجائحة «كورونا»، والبروتوكول المعتمد، وتحديد أماكن المراكز الطبية لمتابعة الإجراءات، وإنشاء مراكز إعلامية مجهزة في الملاعب الرياضية، لتسهيل عمل الإعلاميين والصحافيين من داخل الكويت وخارجها، في نقل أحداث الدورة.

وأشار إلى أن عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس اللجنة العليا للدورة، وجّه بضرورة توفير المعسكرات الرياضية للمنتخبات الكويتية المشاركة، ولاعبي الألعاب الفردية، وتذليل كافة العقبات، لضمان أفضل استعداد، ومن ثم تحقيق نتائج مميزة، من خلال دعم جهود كافة الاتحادات الرياضية والأندية، في الإعداد لإقامة هذه الدورة، التي تجمع أبناء الخليج العربي

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