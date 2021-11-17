انتقادات واسعة لمحمد صلاح بسبب حرسه الخاص في الملعب

المصدر: وكالات

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تعرض نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح لانتقادات بعد ظهور الحرس الشخصي حوله، عقب انتهاء مباراة مصر والغابون، أمس الثلاثاء، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وشارك محمد صلاح في فوز منتخب مصر على الغابون 2-1، حيث دخل في الشوط الثاني من المباراة كبديل لمحمد شريف، وتمكن من صناعة هدف الفوز لمحمد مجدي قفشة.

وعقب المباراة عبرت الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائها بسبب تواجد حراسة خاصة حول النجم العالمي في استاد برج العرب.

وخرج صلاح من الملعب عقب المباراة وسط الحرس الخاص به، والذي يوفره له اتحاد الكرة المصري في المباريات التي يخوضها المنتخب سواء داخل مصر أو خارجها.

وتواجد "الحرس الشخصي" مع نجم ليفربول في مباراة أنغولا السابقة ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا، قبل أن يظهروا مجددا عقب مباراة الغابون أثناء نزوله لأرض الملعب وإجراء عمليات الاحماء قبل المشاركة فضلا عن تواجدهم خلف مقاعد بدلاء المنتخب وظهورهم عقب انتهاء المباراة إلى جوار اللاعب حتى غادر أرضية الملعب.

ووجهت جماهير منتخب مصر انتقادات لنجم ليفربول وقارنت بينه وبين عدد من نجوم العالم أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، وطالبته بالتخلي عنهم إذا كان في مصر وسط أهله وجمهوره.

وكانت مصر قد حسمت تأهلها في الجولة الماضية إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

ويتنافس 40 منتخبا حاليا في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، مقسمة على 10 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث يلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

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