الجزائر تتعادل مع بوركينا فاسو وتواصل مشوار كأس العالم

المصدر: وكالات

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تأهلت الجزائر بطلة أفريقيا إلى المرحلة الحاسمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع ضيفتها بوركينا فاسو بعد نهاية متوترة اليوم الثلاثاء.

وتقدم رياض محرز بهدف للجزائر في الدقيقة 25، لكن بوركينا فاسو أدركت التعادل بواسطة زكريا سانوجو في الدقيقة 37.

واستعادت الجزائر التقدم بهدف البديل سفيان فيغولي في الدقيقة 68، قبل أن يتعادل إيسوفو دايو للمنتخب الزائر من ركلة جزاء قبل النهاية بسبع دقائق.

وكانت الجزائر تحتاج إلى تجنب الخسارة للحفاظ على تصدر المجموعة والوصول إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات، لذا دافعت بقوة في الدقائق الأخيرة وخرجت بالتعادل المطلوب بعد عاشت بعض التوتر.

وأصبح رصيد الجزائر 14 نقطة من ست مباريات وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني مع ختام منافسات المجموعة الأولى.

واعتمد جمال بلماضي مدرب الجزائر على تشكيلة هجومية من البداية بوجود الرباعي محرز وبغداد بونجاح وإسلام سليماني ويوسف بلايلي وسط مساندة من المشجعين في ملعب مصطفى تشاكر في البليدة.

وأرسل سليماني كرة إلى بلايلي في الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية مرت من أمام بونجاح ووصلت إلى محرز ليسجل بسهولة الهدف الأول.

واستمر ضغط الجزائر وأهدر محرز فرصة سهلة، حيث استحوذ على الكرة في مكان قريب لكنه حاول التمرير بدلا من التسديد.

وأنقذ رايس مبولحي حارس الجزائر محاولة خطيرة من سانوجو، لكن بعد دقائق نجح اللاعب ذاته في إدراك التعادل.

واشترك فيغولي بدلا من بونجاح للسيطرة على وسط الملعب، وتلقى اللاعب البديل تمريرة متقنة من بلايلي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية داخل الشباك.

وحاولت بوركينا العودة مجددا وارتكب جمال بن عمري مدافع الجزائر خطأ أسفر عن ركلة جزاء، ونفذها دايو بنجاح ليتعادل.

ومرت الدقائق الأخيرة صعبة على الجزائر، حيث ضغطت بوركينا فاسو بكل قوتها بحثا عن هدف التأهل لكن النتيجة لم تتغير مرة أخرى.

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