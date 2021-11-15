مدرب المنتخب المصري يستدعي كناريا لمباراة الجابون

المصدر: د ب ا

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استدعي البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم محمد متولي "كناريا" لاعب فريق سموحة للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام في برج العرب.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك) اليوم الاثنين أن محمد متولي كناريا لاعب سموحة انتظم اليوم في معسكر المنتخب قبل مواجهة الجابون المقررة غدا الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء انضمام اللاعب للمعسكر بناء على استدعاء من الجهاز الفني للمنتخب، بعد إصابة عبد الله السعيد وخروجه من المعسكر .

وأضاف الاتحاد أن أحمد فتوح لاعب الظهير الأيسر يخضع أيضا لاختبار طبي اليوم لمعرفة مدي جاهزيته لمباراة الجابون.

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