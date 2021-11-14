عبدالله السعيد يغادر معسكر المنتخب المصري

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز المصري عن تلقيه اتصالات من جانب الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري الأول حول الحالة الطبية لقائد بيراميدز عبد الله السعيد بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أنجولا الأخيرة.

وقال المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الأحد إن طبيب المنتخب المصري أبلغه أن عبد الله السعيد خرج بين شوطي المباراة مصابا بعدما أحس ببعض الآلام في العضلة الخلفية وفضل جهاز المنتخب استبداله خوفا من تفاقم الإصابة.

وأضاف :"شعر عبد الله السعيد بالآلام في العضلة الخلفية في الدقيقة 30 من الشوط الأول لمباراة أنجولا ولكنه تحامل على نفسه حتى نهاية الشوط، وبين الشوطين أبلغ الطبيب الجهاز الفني باستحالة إكمال السعيد للمباراة حتى لا تتفاقم إصابته".

وأوضح طبيب فريق بيراميدز أن الجهاز الطبي للمنتخب المصري عقب عودة البعثة من أنجولا أخضع عبد الله السعيد لأشعة وفحوص طبية شاملة أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وبالتالي خروجه من معسكر الفراعنة وغيابه عن مباراة الجولة الأخيرة لتصفيات المونديال أمام الجابون يوم الثلاثاء المقبل.

وشدد على أن السعيد سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مع الجهاز الطبي بنادي بيراميدز من أجل تجهيزه للمواجهات المقبلة حيث سيغيب لبعض الوقت لحين التعافي من الإصابة القوية.

من جانبه، أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ضيقه الشديد من عدم تواصل إدارة المنتخب المصري مع إدارة بيراميدز بشأن موقف إصابة عبد الله السعيد منذ حدوثها والانتظار لأكثر من 48 ساعة بعدها لإبلاغ النادي خلال الساعات الماضية.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز