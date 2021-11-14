أبو جبل للحكم:«عاوز تخلص الماتش كام».. تسريب جديد لمباراة الأهلي والزمالك..(فيديو)

المصدر: البيان

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ظهر تسريب جديد لمباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة يوم 5 نوفمبر الماضي، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من المسابقة المحلية، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5-3.

وانتشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لـ محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك وهو يعترض على محمد عادل حكم مباراة القمة، بعد احتسابه لركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في القمة.

قال أبو جبل خلال الفيديو المتداول: «عاوز تخلص الماتش كام، قولي عاوز تخلص الماتش كام وأنا معاك».

اعتراض لاعبي الزمالك

أبو جبل للحكم: «عاوز تخلص الماتش كام».. تسريب فيديو جديد لمباراة الأهلي والزمالك.. (فيديو)https://t.co/UffJtoFcVI#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/k6ZbccjzN2 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 14, 2021

واعترض الثلاثي محمد أبو جبل وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي لاعبو نادي الزمالك على الحكم محمد عادل بعد احتسابه لركلة الجزاء، وهاجم بن شرقي الحكم بالألفاظ.

وكان محمد عادل قد احتسب ركلتي جزاء لصالح النادي الأهلي خلال مباراة الزمالك، واستطاع التونسي علي معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء أن يتصدى لهما ويضعهما ببراعة في المرمى.

بينما حصل نادي الزمالك على ركلة جزاء، بعد عرقلة سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء، ليتصدى لها أحمد السيد زيزو ويضعها داخل المرمى.

تصريحات محمد عادل عن الاحتواء

وكان الحكم محمد عادل قد أثار الجدل في الفترة الأخيرة بعد تصريحاته عن مباراة القمة، واحتوائه للاعبي نادي الزمالك خلال المباراة، بعد تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة خلال الشوط الأول فقط.

واعترض الأهلي وأصدر بيانًا على تصريحات محمد عادل حيث طلب مسؤولو القلعة الحمراء إبعاده عن مباريات الفريق المقبلة في الدوري المصري.

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