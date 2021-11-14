مرتضى منصور يثير الجدل بشأن عودته لرئاسة الزمالك

المصدر: البيان

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أثار رئيس النادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، الجدل بشأن عودته لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه في فيسبوك، إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة.. إلى أعضاء الجمعية العمومية المحترمين.. يطالبني الكثيرون بالتوجة إلى الاتحاد الدولي "فيفا" لتقديم شكوى ضد وطني مصر بسبب قرار تجميد مجلس الإدارة المنتخب الذي تشرفت برئاسته وبسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر يوم 24 أكتوبر حتى الآن، ومهما طالني من البعض من اتهامات بالتفريط في حقي بعدم تقديم هذه الشكوى، أود أن أوضح الأمور الآتية.. لن اشتكي وطني في يوم من الأيام إلى أية جهة أجنبية مهما كلفني ذلك لأن مصر لا تستحق منا أن نشوها في الخارج.. طوال حياتي في ظهر دولتي المصرية سندا لمؤسساتها ولن أكون يوما شوكة في ظهرها.

وأضاف، "مصر في عهد سيادة الرئيس السيسي هي دولة مؤسسات تحترم القانون ولن أنفذ الحكم الصادر لصالح مجلس الإدارة الا بالطرق القانونية.

وتابع، "حزنت للأسف لبعض التجاوزات التي حدثت في الآونة الاخيرة والتي تزيد نبرات التعصب الكروي في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن للتكاتف في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تتطلب وقوفنا جميعا خلف قيادتنا السياسية التي تبذل كل الجهد لحماية الوطن من التيارات المعادية التي تحيط بنا ولا تريد لهذا البلد الأمين الاستقرار والازدهار.. ولن يتحقق ذلك الاستقرار إلا بوعي شعبنا المصري العظيم ويقظة قواتنا المسلحة ورجال الشرطة الذين سقط منهم العشرات فداء لهذا الوطن وحمايته من جماعات الشر الإرهابية، حمى الله مصر وشعبها.

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