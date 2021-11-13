أسست خيالي واقتحام مشجعين لاحتضانه .. صلاح ينشر السعادة في أنجولا

المصدر: البيان

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أشعل النجم المصري محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي بتمريرة سحرية خلال مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الأنغولي (2-2) يوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وتلقى صلاح كرة في الجهة اليمنى وانطلق بسرعة كبيرة قبل أن يمررها من مدافعين بقدمه اليسرى السحرية لزميله محمد النني الذي تابعها في الشباك بتسديدة رائعة، مسجلا هدف تقليص الفارق "للفراعنة".

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة اقتحام مشجع شاب لأرضية الملعب من أجل السلام واحتضان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وتوجه المشجع الشاب نحو النجم المصري محمد صلاح واحتضنه وحاول الانحناء على قدم صلاح الذي تراجع للخلف قبل أن يتدخل رجال حفظ الأمن ويرافقوا المشجع إلى خارج المستطيل الأخضر.

وتوقفت المباراة عدة مرات بعد ذلك بسبب اقتحام بعض المشجعين أيضا، أرضية الملعب لالتقاط الصور مع اللاعبين وخاصة مع محمد صلاح نجم منتخب "فراعنة" وفريق ليفربول الإنجليزي.

وتأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بعد أن عدل تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع مضيفه منتخب أنجولا أمس الجمعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لتصفيات المرحلة الثانية.

وأصبح منتخب مصر رابع المتأهلين للمرحلة الأخيرة بعد منتخبات السنغال والمغرب ومالي.

أشعل النجم المصري محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي بتمريرة سحرية خلال مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الأنغولي (2-2) يوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022. pic.twitter.com/t4mIoJ4WwS — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 12, 2021

ورفعت مصر رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة تليها الجابون بسبع نقاط عقب الفوز على ليبيا بهدف دون رد في وقت سابق اليوم.

وقال كيروش في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة "نجحنا في التسلق نصف الجبل ومازلنا نحتاج لنتسلق النصف الاخر لنصل لكأس العالم. هدفي الأول هو التأهل لكأس العالم وأمامنا الكثير من العمل لتحقيق ذلك.

"الشوط الأول كان صعبا بسبب الهدفين..الرطوبة والحرارة المرتفعة اخرا دخولنا لأجواء المباراة فاستقبلنا هدفين. رد فعل لاعبي مصر كان جيدا في الشوط الثاني ونجحنا في السيطرة على وسط الملعب وأحرزنا هدفين وكنا الأقرب للفوز.

"تأهلنا للمرحلة الأخيرة والحاسمة، وحتى شهر مارس لدينا أشياء كثيرة سنسعى للقيام بها حتى نجهز أنفسنا لهذه المرحلة ومباريات كأس العرب وكاس الأمم الافريقية مهمين للغاية للفريق".

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