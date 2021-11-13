شاهد .. ماذا فعل محمد صلاح مع مشجع اقتحم الملعب لاحتضانه؟

المصدر: البيان

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شهدت مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في دقائقها الأخيرة اقتحام مشجع شاب لأرضية الملعب من أجل السلام واحتضان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وتوجه المشجع الشاب نحو النجم المصري محمد صلاح واحتضنه وحاول الانحناء على قدم صلاح الذي تراجع للخلف قبل أن يتدخل رجال حفظ الأمن ويرافقوا المشجع إلى خارج المستطيل الأخضر.

وتوقفت المباراة عدة مرات بعد ذلك بسبب اقتحام بعض المشجعين أيضا، أرضية الملعب لالتقاط الصور مع اللاعبين وخاصة مع محمد صلاح نجم منتخب "فراعنة" وفريق ليفربول الإنجليزي.

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