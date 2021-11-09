الإسماعيلي.. 12 مدرباً في ثلاثة مواسم

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات تغيير المدربين ظاهرة ملفتة في فريق كرة القدم الأول بنادي الإسماعيلي المصري، حيث إنه تم تغيير 12 مدربًا في آخر ثلاثة مواسم فقط، أي بمعدل 4 مدربين في الموسم الواحد، وتأتي التغييرات الكثيرة في محاولات لإصلاح الأوضاع داخل الفريق الذي يقدم أداء غير مرض في المواسم الثلاثة الأخيرة، حتى أن الفريق فشل في حصد أي نقطة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، بعدما خسر في أول 3 جولات، ليحطم رقمه القياسي السلبي بالمسابقة في آخر 20 عاماً.

وأخيراً وقع اختيار مجلس إدارة النادي على المدرب البرازيلي فييرا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لطلعت يوسف، ووصل بالفعل المدرب إلى القاهرة لإبرام التعاقد معه لمدة موسم قابل للتجديد بشروط مالية ميسرة، على أن يصطحب المدرب معه اثنين معاونين أحدهما فني والآخر مخطط أحمال ومعهم محمد حمص في منصب المدرب العام بالإضافة إلى مدرب حراس المرمى.

لكن وعلى الرغم من محاولات الإصلاح التي يسعى لها مجلس الإدارة الجديد برئاسة يحيي الكومي، إلا أن فريق «الدراويش» – لقب الإسماعيلي – لا يزال يعاني من تأثير كثرة تغيير المدربين خلال مواسم ثلاثة مضت، ويحتاج المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار والانسجام بين اللاعبين، وضرورة تحقيق التفاهم بين المدير الفني واللاعبين، وهو ما يحتاج تواجد جهاز فني لفترة طويلة من أجل إعادة ترتيب الأوراق، وبحث ما يحتاجه الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتعاقد مع صفقات جديدة سواء محلية أو أجنبية لسد الثغرات، وتكوين فريق قوي قادر على المنافسة واستعادة انتصارات الدراويش، كونه واحداً من أكبر الأندية المصرية.

قائمة

وكان طلعت يوسف آخر المدربين الراحلين بعد أزمته الأخيرة مع يحيي الكومي رئيس الإسماعيلي الجديد، بعد ساعات من نجاحه في مقعد الرئاسة، وقبل التعاقد مع يوسف تولى إيهاب جلال المهمة حتى نهاية الموسم الماضي (2020-2021) ثم تقدم باستقالته بسبب سوء الأداء، وقبلها تعاقد النادي مع دراجان يوفيتش، الذي قاد الفريق في 9 مباريات قبل الإقالة.

وفي الموسم قبل الماضي، (2019-2020) بدأ الإسماعيلي، الموسم مع الصربي ميودراج ياسيتش، وخاض 5 مباريات قبل الرحيل، وتولى أدهم السلحدار، قيادة الفريق في 9 مباريات، قبل تعيين الفرنسي ديديه جوميز، الذي لم يستمر سوى 10 مباريات فقط، وتمت إقالته وتعيين البرازيلي ريكاردو الذي ظل حتى نهاية الموسم، وبعد رحيل ريكاردو تم تعيين خالد القماش في مباراة وحيدة قبل قدوم البوسني دراجان يوفيتش.

وفي موسم (2019-2018) بدأ الإسماعيلي، الموسم مع الجزائري خير الدين مضوي، ورحل بعد 8 مباريات وتولى المسؤولية بعد ذلك البرازيلي جورفان فييرا، ولم يستمر سوى 7 مباريات، قبل قدوم المقدوني يانوفسكي الذي تواجد في 22 مباراة، وأنهى الفريق الموسم مع المدرب المحلي محمود جابر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز