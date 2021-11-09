«توليفة» للأزرق الكويتي أمام التشيك

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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يضع الجهاز الفني لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم، بقيادة الإسباني غونزاليس اللمسات النهائية على التشكيلة وطريقة الأداء التي سيخوض بها مواجهة المنتخب التشيكي الودية غداً، بإستاد انروف بمدينة أولوموك، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات الآسيوية المقبلة، بعدما تركزت تدريبات الأزرق خلال اليومين الماضيين على الجانب الخططي لتحقيق الانسجام المطلوب بين عناصر الخبرة، والمنضمين حديثاً من عناصر المنتخب الأولمبي، ويدرك غونزاليس وجهازه الإسباني المعاون الذي استعان به لرحلة أوروبا، أن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة منتخب يعد من ضمن أفضل منتخبات أوروبا، وقد سعى خلال اليومين الماضيين إلى عقد عدد من الاجتماعات الجماعية والفردية مع اللاعبين، لرفع معنوياتهم خاصة الصغار منهم، والتأكيد على ضرورة التركيز والالتزام بالتعليمات للظهور بالمستوي الجيد بعيداً عن النتيجة، لا سيما أنه سيخوضها بعناصر شابة مع تدعيمها بعناصر الخبرة، متمثلة في بدر المطوع الذي ستتحدد مشاركته عقب تدريب اليوم، والحارس خالد الرشيدي، وفهد حمود الذي يخضع لبرنامج علاجي وقد لا يلحق بالمباراة.

في السياق نفسه، فشلت محاولات الجهاز الإداري للأزرق في استخراج فيزا دخول التشيك، للثنائي سلطان العنزي ويوسف الحقان، وأصبح غيابهما عن مواجهتي التشيك وليتوانيا مؤكدة، ما جعل غونزاليس يستدعي محمد الهويدي، ليكون ضمن قائمة اللاعبين قبل المغادرة بساعات قليلة في رحلة الإعداد الأوروبية.

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