آلية لتعاون السلة الكويتية والإسعاف

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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وضع حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية، آلية للتنسيق بين الاتحاد الكويتي لكرة السلة وإدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، تتبنى ضرورة وجود سيارة إسعاف في الملاعب والصالات الرياضية، بعدما أعلن رشيد العنزي رئيس اتحاد السلة وقف جميع مسابقات الاتحاد حتى إشعار آخر، بعد أن تكررت إصابات اللاعبين في المباريات، بشكل يستدعي نقل بعضهم إلى المستشفى.

وقال العنزي: سلامة اللاعبين أهم من حصد أو تنظيم البطولات، وقام الاتحاد بمخاطبة وكيل وزارة الصحة بضرورة تواجد سيارة الإسعاف في جميع مباريات كرة السلة، وطالب العنزي الهيئة العامة للرياضة برئاسة حمود فليطح ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد، بالتدخل ومخاطبة الجهات الصحية لضمان توفر سيارات الإسعاف من أجل استئناف النشاط لأن سلامة اللاعبين مسؤولية الجميع.

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