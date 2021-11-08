توابع قمة الزمالك والأهلي.. تصريحات الحكم تثير الجدل

المصدر: البيان

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أثار محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة الجدل بعد تصريحاته بشأن توتر لاعبي الزمالك ومحاولة احتوائه لهم بعد هدف الأهلي الثالث.

وأكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن إدارة الكرة تدرس بشكل وافي ملف تصريحات محمد عادل، حكم مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك.

وفاز الأهلي 5-3 أمام الزمالك في مباراة الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وقال في تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" الإذاعي "أصعب اللحظات كانت بعد الهدف الثالث للأهلي عندما شعرت بأن لاعبي الزمالك بدأت تتوتر، ليس من التحكيم ولكن من النتيجة الكبيرة".

وأضاف "كنت أقول في السماعات مع الزملاء أننا الآن في مرحلة الإدارة".

وشدد "سهل جداً أي حد يعمل أي حاجة وكارت في كارت وطرد، يبقى إنت لم تحتو اللاعبين".

واختتم "الحمد لله الشوط الثاني كان ممتع أكثر من الأول، هدف هنا وهدف هناك، خرجنا بالمباراة لا أريد القول لبر الأمان ولكن بالشكل الذي يرضي الجميع وكذلك الفريقين".

وكشف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقفه من التصريحات التي أدلى بها الحكم محمد عادل، أنه لا عقوبات على محمد عادل بعد تصريحاته عن أدائه في مباراة القمة؛ لأنه حصل على إذن من لجنة الحكام قبل ظهوره للحديث في أحد البرامج الإذاعية».

وأضاف «عبدالفتاح»: «لجنة الحكام اتخذت قرارا مسبقا بمنع الحكام من الظهور في وسائل الإعلام، على أن يسمح لأي حكم بالظهور حال حصوله على إذن».

وعن طلب النادي الأهلي، تفسير من لجنة الحكام عن تصريحات الحكم محمد عادل، والتي ذكر خلالها أنه طالب زملائه باحتواء لاعبي الزمالك عقب تسجيل الأحمر هدفه الثالث في مباراة القمة، قال: «ليس لدي تعليق، وأعمل أنا ولجنة الحكام على تطوير مستوى قضاة الملاعب، ومعالجة السلبيات».

وحقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على منافسه التقليدي الزمالك، بنتيجة 5-3، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث ببطولة الدوري الممتاز.

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