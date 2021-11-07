الكويت يلعب مع التشيك وليتوانيا 11 و15 الجاري

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

غادرت بعثة منتخب الكويت الأول لكرة القدم أمس إلى التشيك للانتظام في معسكر إعداد للاستحقاقات المقبلة ‏وتتضمن كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية في أوزبكستان، والتصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا، ويلعب «الأزرق» مباراتين وديتين أمام منتخبي التشيك وليتوانيا يومي 11 و15 الجاري.

واختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإسباني غونزاليس 25 لاعباً للمعسكر، ومن بينهم عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي بعد تحقيقهم بطاقة التأهل لنهائيات أمم آسيا وضمت القائمة بدر المطوع، حسين أشكناني، حمد القلاف، حمد الحربي، خالد الرشيدي، خالد عجاج، خالد الفضلي، راشد الدوسري، سلمان البوص، عبدالرحمن كميل، طلال القيسي، عيد الرشيدي، فواز عايض، مبارك الفنيني، مهدي دشتي، ناصر فالح، يوسف عايض، يوسف الحقان، جاسم عتيق، عثمان الشمري، بندر بورسلي، محمد خليل، عبدالعزيز ناجي، سلطان العنزي، فهد حمود.

من جانب آخر استقرت اللجنة الفنية للاتحاد الكويتي لكرة القدم على مشاركة الأزرق الأولمبي في منافسات دورة الألعاب الخليجية المقررة إقامتها في الكويت مطلع يناير المقبل كأول مراحل الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا والتي يسعى من خلالها المنتخب للتأهل لأولمبياد 2024، وينتظر اتحاد الكرة نتائج قرعة البطولة المقررة ١٤ الجاري لوضع برنامج الإعداد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز