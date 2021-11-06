هل احتفل محمد صلاح بفوز الأهلي على الزمالك؟

المصدر: وكالات

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كشف ثيو سكويرز الصحفي بشبكة ليفربول إيكو، حقيقة احتفال النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بفوز الأهلي على الزمالك، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت، أمس، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر محمد صلاح فيديو احتفالات بألعاب نارية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام ثم شارك متابعيه بصورة غريبة حيث ظهر وهو يخرج لسانه، عقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك"، دون أي تعليق، ليترك الجمهور في حيرة دون علم السبب.

وقال ثيو سكويرز في تصريحات نشرها موقع صدى البلد، ما نشره محمد صلاح، ليس له علاقة تماما، بنتيجة مباراة الأهلي والزمالك، متابعاً إنجلترا تحتفل يوم 5 نوفمبر من كل عام بذكرى تسمى bonfire night، حيث يتم إطلاق الألعاب النارية".

وتابع :" "bonfire night" هي مؤامرة فاشلة لتفجير البرلمان بالبارود، ويتم الاحتفال بذكراها كل عام، ومحمد صلاح شارك بعض الصور من الاحتفال".

وفاز الأهلي على الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري، في حين يتوقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط يحتل بهم المركز الخامس.

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