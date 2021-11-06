أول قرار من الزمالك بعد خماسية الأهلي

المصدر: البيان

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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ثقة اللجنة الكاملة ودعمها للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم واللاعبين وقدرتهم على استعاده نغمة الانتصارات رغم الخسارة 5/3 في مباراة القمة 123 بالدوري المصري.

شكوى ضد معلق المباراة

وقال حسين لبيب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه مساء الجمعة إنهم تقدموا بشكوى عاجلة للجهات المعنية ضد معلق المباراة بسبب ما أسماه تحيزه.

وتابع:"ندعو مسؤولي الشركة المنظمة لمباراة القمة لمناقشة التجاوزات التي صاحبت تنظيم المباراة والتي لمسها الجميع".

جماهير الأهلي

وأضاف "ستتقدم اللجنة بمذكرة عاجلة بشأن تجاوزات جماهير الأهلي وهتافاتهم أثناء المباراة".

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