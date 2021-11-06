قرار مهم من الأهلي بعد الفوز على الزمالك بخماسية

المصدر: البيان

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قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري إلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر.

وأكد أن ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملًا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.

وكان مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرارا بخصم 300 ألف جنية من كل لاعب بالفريق ومن أعضاء الجهاز الفني عقب خسارة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش 2 / 3 بركلات الترجيح في أيلول/سبتمبر الماضي.

وحرص الخطيب على تهنئة الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، عقب الفوز على الزمالك 5 / 3 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

وأشاد رئيس الأهلي - حسب الموقع الرسمي للنادي اليوم الجمعة- بالجهود الكبيرة لكل عناصر الفريق والروح العالية التي ظهروا عليها طوال المباراة، وحققوا فوزًا يستحقونه عن جدارة.

وقال إن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية كبيرة، خاصة أن المشوار لا يزال طويلًا، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، والحرص على استمرار مسيرة الانتصارات لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

كما وجه رئيس الأهلي التهنئة إلى جماهير وأعضاء النادي، مؤكدًا على ثقته الكاملة في استمرار دعمهم اللا محدود كعادتهم للفريق وجهازه الفني بقيادة بيتسو موسيماني وسيد عبد الحفيظ.



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