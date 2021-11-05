عبد الله السعيد يقترب من رقم قياسي بالدوري المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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اقترب اللاعب الدولي عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز، من تحطيم رقم قياسي جديد في المصري، بوصوله إلى الهدف 117 في تاريخه بالدوري، محتلاً المركز الخامس في تاريخ هدافي البطولة عبر التاريخ، وبات يفصله 5 أهداف فقط عن معادلة رقم مصطفى رياض مهاجم الترسانة السابق «122 هدفاً»، الصامد منذ أكثر من 40 عاماً.

ويحتل السعيد حالياً صدارة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف بعد مرور ثلاث جولات.

واختار الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر تويتر، صانع ألعاب الفريق لمنحه جائزة رجل المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف، بالجولة الثالثة من الدوري، ونشر صورة للاعب مع الجائزة.

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