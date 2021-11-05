وثيقة تؤكد فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6-0 عام 1926

المصدر: البيان

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يشهد مساء اليوم إقامة مباراة القمة بين القطبين المصريين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وتداول متابعو النادي الأهلي الساعات الماضية على موقع فيس بوك صورة ضوئية من إحدى الصحف القديمة تثبت فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6-0 عام 1926 ليكون هذا الفوز هو أكبر فوز حققه فريق الأهلي على الزمالك في التاريخ وليس الفوز 6-1 كما هو مشهور.

المنشور الذي يتم تداوله وفقا للمصري اليوم، هو صورة لجريدة الألعاب الرياضية ويظهر في الصفحة نتائج الألعاب، ويظهر فوز الأهلي على نادي «المختلط» اسم نادى الزمالك وقتها بنتيجة 6-0.

وبدأ النادي الأهلي بطولة الدوري بتحقيق فوز مستحق على الإسماعيلي برباعية في مباراة تألق فيها بيرسي تاو صفقة الفريق الجديدة، فيما تغلب الزمالك على إنبي بنتيجة 2-0، وفى الجولة لثانية فاز الأهلي على البنك بهدف يتيم، فيما تغلب الزمالك على طلائع الجيش بهدفين أيضاً.

وكان عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، قد أشار في وقت سابق عن رضاه عن أداء الحكام المحليين بنسبة 75%، لافتًا إلى أن العمل بتقنية الفار داخل الملاعب المصرية حقق تقدما كبيرا.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدى البلد" أمس الاثنين أن الحكم الذي يقوم بدوره في الملعب يحتاج لتدخل قليل من تقنية الفيديو داخل الملعب.

وأضاف أن الجمهور يقوم بعملية رصد غير عادي للعمليات التحكيمية، وهو أمر يؤدي لوجود حالة من التعصب، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام تعترف بأخطائها عندما تكون هناك أخطاء.

وأوضح أن مباراة الأهلي والزمالك سيقودها حكام مصريون، للاستفادة من العملة الصعبة في النهوض بمصر، مؤكدًا أن الناديين لم يطلبا حكامًا أجانب.

وشدد على أن اللجنة لم تستقر على اختيار الحكم، الذي سيقود مباراة الأهلي والزمالك حتى الآن، وسوف يتم اختيار أفضل الحكام المصريين من حيث المواصفات الفنية وتكون كل الظروف مهيأة لقيادته هذه المباراة.

وشدد أن هناك حكامًا يتمتعون بكفاءات عالية منهم محمود البنا، وإبراهيم نور، ومحمد عادل، وأمين عمر، مؤكدًا أن مباراة القمة ستكون قوية يتابعها العالم أجمع، متمنيًا أن تكون عرضًا لائقًا بالناديين، وكذلك أداء الحكام.

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