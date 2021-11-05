بيراميدز يتصدّر الدوري المصري بالعلامة الكاملة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل بيراميدز سلسلة انتصاراته وتصدر مؤقتاً بالعلامة الكاملة الدوري المصري لكرة القدم بعد فوزه الخميس على ضيفه الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة على ملعب الدفاع الجوي، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة.

افتتح بيراميدز التسجيل عبر الفلسطيني محمود وادي (ق53)، وأضاف عبد السعيد الثاني (ق60 من ركلة جزاء)، فيما اختتم البديل إبراهيم عادل الاستعراض التهديفي (ق90+4).

ورفع بيراميدز رصيده الى 9 نقاط بانتظار قمة هذه المرحلة، التي تجمع اليوم الجمعة بين الزمالك والأهلي مع 6 نقاط لكل منهما، فيما تراجع الاتحاد السكندري الذي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم للمركز العاشر مع 4 نقاط.

وفي مباراة ثانية على ملعب بتروسبورت، تلقى الإسماعيلي هزيمته الثالثة توالياً هذا الموسم في أسوأ بداية له في تاريخه في الدوري، وذلك أمام مضيفه البنك الاهلي 1-صفر، سجله محمد هلال (ق70).

وهو الهدف الثالث لمحمد هلال هذا الموسم ليتساوى في صدارة الهدافين مع مهاجم الاتحاد السكندري الأنغولي أوغستينو مابولولو.

وكان الإسماعيلي استهل المنافسات بخسارة أمام الأهلي برباعية نظيفة، قبل أن يسقط مجدداً أمام سيراميكا كليوباترا 1-2.

في المقابل، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 6 نقاط وتقدم للمركز الرابع، بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب في المركز الثامن عشر من دون نقاط.

على ملعب الكلية الحربية، تعادل مصر للمقاصة سلباً مع ضيفه سيراميكا كليوباترا.

ولعب المقاصة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 عقب طرد لاعبه محمود عقل لحصوله على البطاقة الحمراء مباشرة.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده الى 5 نقاط في المركز الخامس، ومصر المقاصة رصيده الى 4 نقاط في المركز السابع.

وعلى ملعب الجونة، اقتنص الجونة فوزاً صعباً من ضيفه فاركو بهدف نظيف، سجله محمود الشبراوي (ق72) رافعاً رصيد فريقه الى 4 نقاط في المركز التاسع، فيما بقي فاركو في المركز قبل الأخير السابع عشر من دون نقاط.

وعلى ملعب المقاولون العرب، فرض طلائع الجيش تعادلاً مثيراً على مضيفه المقاولون العرب 1-1.

تقدم المقاولون عن طريق محمد سمير (35) وعادل للجيش علي الفيل في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء احتسبت عقب العودة لحكم الفيديو المساعد "في آيه آر".

ورفع المقاولون رصيده الى 4 نقاط في المركز الثامن، فيما حصد الجيش أول نقطة له هذا الموسم ليحتل المركز الخامس عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز