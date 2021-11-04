الاتحاد يستغل خسارة ضمك للتربع على صدارة الدوري السعودي

المصدر: أ ف ب

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استغل الاتحاد خسارة ضمك المتصدر السابق للدوري السعودي لكرة القدم أمام الهلال بهدفين نظيفين، للتربع على القمة عقب فوزه على ضيفه الفتح المنقوص عددياً بنتيجة 3-صفر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، سجل ثلاثية الاتحاد البرازيليان رومارينيو داسيلفا هدفين (ق35 من ركلة جزاء و70) وإيغور كورنادو (ق37).

وتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن ضمك، بينما رفع الهلال الذي خاض مباراتين أقل رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث. وتجمد رصيد الفتح عند 12 نقطة في المركز العاشر.

وسيطر الاتحاد على معظم فترات الشوط الأول، وتحصل على ركلة جزاء نفذها البرازيلي داسيلفا قوية على يسار الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال (ق35)، ليعزز تقدمه بعد دقيقتين بهدفٍ ثانٍ عندما انطلق عبدالرحمن العبود على الرواق الأيسر ومرر لكورنادو سددها قوية على يمين كوفال.

انطلق الشوط الثاني على وقع أشهار الحكم البطاقة الصفراء الثانية للمغربي مروان سعدان ليكمل الفتح المباشرة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48.

ومن هجمة سريعة لعب البديل الفرنسي يوسف نياكاتي كرة عرضية لدا سيلفا الذي تجاوز الحارس وسددها داخل المرمى (ق70)، قبل أن يرفع الحكم البطاقة الحمراء المباشرة للمدافع زياد الصحفي ليكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين (ق77).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للاتحاد نفذها عبدالإله المالكي وتصدى لها الحارس كوفال ببراعة.

وفي مباراة ثانية على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، تجاوز الهلال الغيابات في صفوفه وانتزع ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على ضيفه ضمك بهدفين نظيفين، سجلهما البيروفي اندي كاريو (56) ومصعب الجوير (ق90+3).

ورغم أفضلية الهلال خلال الشوط الأول، إلا أن ضمك كان الأخطر عندما انفرد الجزائري هلال سوداني بالمرمى لكنه تباطأ في التسديد ليتدخل الدفاع وتعود لزميله الأرجنتيني إيميلو سيلايا صوبها قوية ارتطمت بالحارس (ق13).

وكرر ضمك محاولاته فصوب عبدالعزيز مجرشي كرة قوية تصدى لها عبدالله المعيوف وأمسكها على دفعتين (ق15)، قبل أن تلوح فرصة محققة للهلال عندما استقبل الكولومبي غوستافو كويار كرة على مشارف منطقة الجزاء سددها قوية وتصدى لها الحارس الجزائري مصطفى زغبة (ق16).

وفوت ضمك فرصة التقدم لكن كرة الكرواتي ميغو كاكتاس مرت بجانب القائم (ق44).

ومع بداية الشوط الثاني، ومن هجمة منسقة تمكن الهلال من افتتاح التسجيل برأسية من البيروفي اندي كاريو (ق56).

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ومن خطأ دفاعي، عزز الهلال تقدمه بهدفٍ ثانٍ عندما تلقى البديل مصعب الجوير كرة في منتصف ملعب ضمك سددها قوية داخل المرمى.

وغادر التعاون مناطق الخطر وتقدم في سلم الترتيب، عقب تفوقه على مضيفه الاتفاق 3-1 على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

تقدم التعاون عن طريق إياغو سانتوس (ق3)، قبل أن يعادل الاتفاق عبر نعيم السليتي (ق23)، ليعود الضيف للتقدم عن طريق عبد الملك العييري (ق66) وليندر تاوامبا (ق90+3).

ورفع التعاون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

واستعاد الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية نغمة الانتصارات بعد أربع مباريات، عقب فوزه على ضيفه أبها 1-صفر، سجله الهولندي هشام فايق(ق20).

ورفع الفيصلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، بينما تراجع أبها إلى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

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