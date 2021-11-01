هدف شريف يحافظ للأهلي على صدارة الدوري المصري

المصدر: د ب ا

استعد الأهلي للمواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي الزمالك في المرحلة المقبلة للدوري المصري لكرة القدم، بفوز صعب 1 / صفر على ضيفه البنك الأهلي اليوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة.

واستعاد الأهلي صدارة ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه الزمالك وبيراميدز، المتساويين معه في نفس الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد البنك الأهلي، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند 3 نقاط.

وتقمص (البديل) محمد شريف دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدف الوحيد للأهلي في الدقيقة 62.

ورغم إنهاء الأهلي لعقدة البنك الأهلي، الذي تعادل مع الفريق الأحمر في مباراتي الفريقين في الموسم الماضي، لكن أداء لاعبيه كان أقل من المتوسط، لاسيما في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني، الذي شهد أكثر من فرصة محققة للبنك، ليثير قلق جماهيره قبل مواجهة غريمه التقليدي يوم الجمعة المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز