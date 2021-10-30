الكويتي سيار العنزي رئيساً لـ «قوي غرب آسيا» بالتزكية

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

حسمت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لألعاب القوي، مناصب مجلس الإدارة للدورة القادمة، بتزكية جميع الأعضاء، وتمت تزكية الكويتي سيار العنزي للرئاسة، بعد انسحاب اللبناني وسيم الحولي.

وأكد الكويتي سيار العنزي، أنه سيعمل لما فيه مصالح الاتحادات في قطاع غرب آسيا، ولمصلحة ألعاب القوى بصورة عامة.

وأضاف عقب تزكيته رئيساً للاتحاد: يشرفني أن أكون ضمن كوكبة مميزة مـن قيادي ألعاب القوى، ولن أتخلى لحظة عن دعم اتحادات غرب آسيا، ومشورتهم وخبراتهم ستكون الداعم الحقيقي لنجاح مجلس الإدارة الجديد، خلال فترة ولايته.

وأضاف قائلاً: أمامي وأمام أعضاء مجلس الإدارة، تحدٍ للنهـوض بهـذا الاتحـاد، ليحتـل صـدارة قطاعـات آسـيا، فعنـدمـا يكـون العمـل كفريـق واحـد، فـإن جميـع الصـعاب سـوف تتلاشـى، ونحقـق جميع أمنيات لاعبي ألعاب القوى في هذا القطاع من القارة الآسيوية، برسم خارطـة الطريق لعمل الاتحاد، وسنبذل مـا نـسـتطيع مـن جهد لتنسيق الجهود لتحقيق ما نصبوا إليه، أمامنا استراتيجية عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وأنتظر مقترحات الدول الأعضاء لإضافتها لما فيه صالح اللعبة واللاعبين.

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