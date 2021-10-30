الأولمبي الكويتي إلى نهائيات كأس آسيا

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

خطف منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا بعدما حوّل تأخرة بهدف أمام المنتخب السعودي إلى الفوز بهدفين ليتربع على قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بالفوز على بنغلاديش والسعودية وتتبقى له مباراة أمام أوزبكستان تحصيل حاصل ستحدد ترتيب بقية فرق المجموعة فقط.

وتقدم الشيخ أحمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وإلى جمهور الأزرق الوفي بعد تأهل المنتخب الأولمبي إلى نهائيات كأس آسيا في أوزبكستان تحت 23 عاماً.

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