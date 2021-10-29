حقيقة وفاة مرتضى منصور

المصدر: البيان

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورات تشير إلى وفاة المستشار مرتضى منصور، بالاستعانة بمنشور كتب على صفحة وزير الإعلام المصري السابق أسامة هيكل.

على الفور نشرت أمل فوزي زوجة أسامة هيكل رسالة عبر صفحتها، أكدت فيها تعرض صفحة أسامة هيكل لهاكر وحذرت متابعيه من استلام أي رسائل شخصية أو من الصفحة العامة.

في السياق وجه المستشار مرتضى منصور الشكر إلى جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية، على اتصالاتهم للاطمئنان على صحته بعد شائعة وفاته.

وقال في تصريحات للإعلام المحلي المصري، "الحمد لله أنا زي الفل وأجلس مع أسرتي".

وفي الوقت نفسه، أدلى أحمد مرتضى منصور بتصريحات أكد فيها عدم صحة ما أشيع عن وفاة والده.​

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