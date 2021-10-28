مصر تواجه الغابون 16 نوفمبر

المصدر: القاهرة ـ عماد الحسيني

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تغيير موعد مباراة منتخبي مصر والغابون، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، لتقام في الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل، بتوقيت القاهرة،، بدلاً من موعدها المقرر مساء 15 نوفمبر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إقامة المباراة على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وطلب من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع لمؤازرة المنتخب.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط ويليه المنتخب الليبي برصيد 5 نقاط، ثم الغابون ثالثاً «4 نقاط»، فيما يتذيل منتخب أنغولا المجموعة بـ3 نقاط.

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