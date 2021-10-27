الاحتفال بـ «يوم الدراجة العربية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية السبت المقبل، سباق الأندية للكبار وتحت 23 سنة، بمدينة المدام بالشارقة لمسافة 90 كم.

ويعتبر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة منصور بوعصيبه، هذا السباق احتفالية خاصة بمناسبة «اليوم العربي للدراجة» المقرر أن ينظمه الاتحاد العربي للدراجات في 30 أكتوبر من كل عام.

بهذه المناسبة وجه الاتحاد الدعوة لحضور منافسات السباق والمشاركة في احتفالية الاتحاد العربي إلى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات وإلى مسؤولي الاتحاد العربي، ومسؤولي الأندية لحضور السباق والمشاركة في المناسبة.

على جانب آخر، ينظم الاتحاد غداً سباقين بمدينة الحمرية بالشارقة الأول للأندية شباب وناشئين لمسافة 60 كم، والثاني للإناث أندية وهواة لمسافة 45 كم.

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