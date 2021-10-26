مصر تواجه أنغولا والغابون 12 و15 نوفمبر

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي «فيفا»، لإخطاره بموعد مواجهتي منتخب مصر أمام كل من أنغولا والغابون، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وتم تحديد يومي 12 و15 نوفمبر المقبل لمواجهتي أنغولا والغابون على الترتيب، وبناء عليه قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إعلان قائمة الفراعنة بالكامل يوم 6 نوفمبر، بعد يوم واحد من مباراة القمة التي ستقام بين الأهلي والزمالك بالدوري المحلي الممتاز، على أن ينطلق المعسكر يوم 7 من الشهر ذاته.

ويلتقي منتخب مصر مع الغابون في ملعب برج العرب بالإسكندرية، بناء على رغبة اللاعبين، نظراً لتوافر أجواء من التركيز والهدوء، وطلب الاتحاد المصري السماح بحضور 30 ألف مشجع للمباراة.

في سياق مختلف، قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، إن اللجنة لم تتلقَ أي طلبات باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم 5 نوفمبر المقبل، لمصلحة الجولة الثالثة من الدوري المحلي الممتاز، ولفت إلى أن الأقرب حتى الآن إسناد إدارة القمة لطاقم تحكيم مصري.

وقال عبدالفتاح، إنه مع تكليف طاقم تحكيم مصري إدارة القمة والأقرب سيكون كذلك، وهناك أكثر من حكم نفاضل بينه لإدارة اللقاء.

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