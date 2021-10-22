المنتخب السعودي يدخل قائمة أفضل 50 منتخباً في العالم

المصدر: البيان

دخل المنتخب السعودي الأول لقائمة أفضل خمسين منتخباً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الخميس، وذلك بعدما تقدم في ترتيب تصنيف شهر أكتوبر لسبعة مراكز واحتل المركز 49 عالمياً بعد أن كان يحضر في تصنيف الشهر الماضي في المركز 56.

وحصد الأخضر السعودي 25 نقطة في الشهر الماضي، ليرفع عدد نقاطه إلى 1432 نقطة، وذلك بعدما نجح في تحقيق الفوز أمام اليابان والصين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وآسيوياً حل الأخضر السعودي في المركز السادس في القائمة، التي تصدرها منتخب إيران وحل ثانياً اليابان وجاء في المركز الثالث منتخب أستراليا ثم كوريا الجنوبية في المركز الرابع وقطر خامساً.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخبي أستراليا وفيتنام نوفمبر المقبل، وذلك ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة.

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