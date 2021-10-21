100 جنيه سعر تذكرة مباريات الدوري المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، توحيد سعر تذكرة حضور مباريات الدوري في الموسم الجديد (2021 - 2022)، المقرر انطلاقه 25 الجاري، لتكون قيمتها 100 جنيه مصري فقط( ما يعادل 6 دولارات)، وتم التنسيق بين الرابطة والجهات المعنية، لحضور 2000 مشجع في كل مباراة، وأشارت الرابطة في بيان، أن ظروف انتشار فيروس «كورونا»، السبب في توحيد سعر تذكرة دخول المباريات.

وأوضحت شركة تذكرتي المعنية بتنظيم حضور الجماهير أن الحصول على لقاح كورونا شرط لحضور المباريات، واشترطت أن يقوم كل مشجع باختيار الفريق الذي يشجعه في الموسم ولا يمكن له تغيير الفريق إلا في الموسم المقبل، كما سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدة، بجانب حذف من كان عمره أقل من 16 عاماً في عامي 2019 و2020.

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