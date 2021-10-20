المحرق البحريني إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بعد الإطاحة بالكويت الكويتي

المصدر: أ ف ب

تأهل المحرق البحريني إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الكويت الكويتي بهدفين دون رد الأربعاء على استاد علي بن محمد في عراد في نصف النهائي (نهائي الغرب).

سجل هدفي المحرق الأردني محمود المرضي (21) والبرازيلي فلافيو كوريكا (45"1).

وتأهل المحرق لملاقاة ناساف الأوزبكي في المباراة النهائية بعد تأهل الأخير في نهائي المناطق على حساب لي مان من هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين وبعد الأشواط الإضافية.

وجاءت المباراة سريعة وتبادل فيها الفريقان السيطرة على المجريات.

وكانت محاولات أصحاب الأرض عبر انطلاقات البرازيلي فلافيو كوريكا إلى جانب تمريرات لاعب الوسط عبدالوهاب المالود والظهير الأيسر راشد الحوطي.

ولاحت فرصتان متتاليتان لفلافيو، ولكن الأردني محمود المرضي افتتح التسجيل من تسديدة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء خادعت الجميع لتسكن شباك الحارس الكويتي حميد القلاف (21).

وقبل نهاية الشوط الأول عزز فلافيو تقدم المحرق بهدف ثان بعد استغلاله لتمريرة عرضية وسوء التغطية الدفاعية ليلعب الكرة من فوق الحارس القلاف في المرمى (45+1).

وفي النصف الثاني رمى مدرب الكويت التونسي فتحي الجبال بكامل أوراقه الهجومية في محاولة تقليص الفارق، وأهدر لاعبه براهما فرصتين من كرة رأسية اعتلت العارضة (53) وتسديدة مرت إلى جانب القائم الأيمن (56).

ووسط محاولات الضيوف لتقليص الفارق، اعتمد المحرق على الكرات العكسية المرتدة، وأهدر محمود المرضي فرصة ثمينة لتسجيل الهدف الثالث (68)، وبعدها لعب فلافيو الكرة في المرمى الخالي بعد مراوغته للحارس ولكن الدفاع أبعدها في الوقت المناسب (74).

وحافظ المحرق على تقدمه ليفوز بالمباراة ويكرر إنجازه ببلوغه النهائي للمرة الثالثة بعد عامي 2006 عندما خسر أمام الفيصلي الأردني، وفي نسخة العام 2008 وتوج فيها باللقب التاريخي للمرة الأولى على حساب الصفاء اللبناني.

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