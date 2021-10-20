إمهال فاركو المصري للرد على شكوى المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كلاً من نادي فاركو المصري واللاعب سيف تيري، حتى يوم 8 نوفمبر المقبل، للرد على شكوى نادي المريخ ضدهما، بسبب هروب اللاعب من معسكر الفريق لفاركو، وأعلن نادي المريخ عن تلقيه رداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يتعلق بفتح ملف قضية شكواه، بجانب فتح بلاغات رسمية لدى القضاء بالسودان ضد شخصيات اتهمت رئيس النادي آدم سوداكال باستفادته شخصياً من بيع اللاعب للنادي المصري.

فيما تقدم مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة آدم سوداكال، بشكوى إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، بمخالفات عدة قام بها عدد من أعضاء الاتحاد السوداني في الأزمة الأخيرة لنادي المريخ، ووصف التقرير ما حدث من الأعضاء باستغلال مناصبهم ونفوذهم، ومخالفة المادة (25) من لائحة أخلاقيات الفيفا التي يعد لزاماً على جميع مكونات اتحاد الكرة العمل بها، وقال سوداكال إن 8 من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بقيادة اللواء عامر عبد الرحمن النائب الأول، خالفوا النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم المادة (17)، وعليه فقد قامت لجنة الأخلاقيات بفتح تحقيق يشمل الأعضاء الثمانية.

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