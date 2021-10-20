الاحتفال باليوم العربي للدراجة

المصدر: البيان

ينظم الاتحاد العربي للدراجات، فعالية اليوم العربي للدراجة الذي يصادف 30 أكتوبر من كل عام، ويأتي تنظيمها الذي يعد الأول بتاريخ الاتحاد العربي، بناءً على توجيهات الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد، وقرار مجلس إدارة الاتحاد الصادر أخيراً والداعي لضرورة تخصيص يوم من كل عام للاحتفاء برياضة الدراجات على غرار ما هو متبع على النطاق العالمي.

يذكر أن الاتحاد العربي للدراجات، قد أعيد تأسيسه بشكله وتنظيمه الجديد في 30 أكتوبر عام 1975 بالمملكة العربية السعودية مروراً بجمهورية مصر العربية إلى أن ترأسه الشيخ فيصل بن حميد عام 1997، وانتقل مقره إلى الإمارات في 2003، حيث إمارة الشارقة.

ومنذ انتقاله إلى مقره الحالي، جرى العديد من التطوير حيث زادت أعداد مسابقاته، وانتظمت بصورة سنوية، وحالياً ينظم الاتحاد، مسابقات دراجات الطريق والمضمار والدراجة الجبلية والبي ام اكس بأنواعها، كما يتم الاستعداد خلال العام الجاري لمهرجان الدراجة العربية وإضافة مسابقات دراجات ذوي الإعاقة (الباراسيكلنج)، خلال الفترة 12-28 نوفمبر المقبل، وبذلك يكون الاتحاد العربي، قد حقق طفرة نوعية، تلبي احتياجات كل أطياف المجتمعات العربية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز