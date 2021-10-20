الأهلي يطلب 15 ألف مشجع أمام الحرس الوطني

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

أرسل النادي الأهلي المصري، طلباً إلى اتحاد كرة القدم، لمخاطبة الجهات المعنية، للموافقة على حضور الجماهير في مباراة الفريق الأحمر أمام الحرس الوطني، بطل النيجر، السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر الأهلي الحصول على رد على طلبه بحضور 15 ألف متفرج للقاء، كما خاطب الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يبلغه عن احتمالية حضور الجماهير للمباراة في حال تمت الموافقات. ويرغب الأهلي في التواجد الجماهيري لمؤازرة الفريق ومنحه الدفعة للفوز بالمباراة، خصوصاً أن مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

في سياق مختلف، أجرى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، تعديلاً على موعد انطلاق معسكر الفراعنة، قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل.

وتقرر بدء المعسكر يوم 27 بدلاً من 28 ديسمبر المقبل، وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة منتخب مصر، تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

على جانب آخر، تدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إجراء تعديل على استقدام الحكام الأجانب في بطولة الدوري الممتاز، بعدما أعلنت عن حق كل نادٍ في استقدام حكام أجانب خلال 5 مباريات فقط.

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