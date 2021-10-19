لجنة تحقيق في تجاوزات الاتحاد السوري لكرة القدم المستقيل

المصدر: أ ف ب

أكد الاتحاد الرياضي العام، أعلى سلطة رياضية سورية، الثلاثاء عن تشكيل لجنة تحقيق في عمل اتحاد كرة القدم المستقيل الذي كان يرأسه حاتم الغايب.

وجاء هذا التأكيد على لسان رئيس الاتحاد الرياضي فراس معلا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لتوضيح الكثير من الأمور بعد استقالة اتحاد كرة القدم.

وأعلن معلا أن المكتب التنفيذي قرر "تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق بالمخالفات التي ارتكبها الاتحاد المستقيل وخلال عشرين يومًا ستصدر اللجنة ما توصلت إليه من حقائق".

وأشار معلا إلى أن استقالة الاتحاد كانت لضعف نتائج المنتخبات الوطنية رغم منح الاتحاد كافة الصلاحيات والاستقلالية.

وكانت الجمعية العمومية للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد السوري لكرة القدم التي عقدت الاثنين قد وافقت بالإجماع على استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم، وعلى تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة توفيق سرحان لتسيير أمور اللعبة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر حتى يتم انتخاب اتحاد جديد.

وضمت اللجنة المؤقتة بعضويتها كل من أحمد قوطرش وياسر لبابيدي وعبد الحميد الخطيب ونبيل السباعي.

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم برئاسة حاتم الغايب قد تقدم باستقالة جماعية بعد خسارة منتخب سوريا امام نظيره اللبناني الثلاثاء الماضي في عمان 2-3 ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال 2022.

ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الاخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة مقابل 10نقاط لإيران المتصدرة و8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 نقاط للبنان و3 للإمارات والعراق.



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