"فيفا" يعين 52 حكما لإدارة مباريات كأس العرب "قطر 2021"

المصدر: وام

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 52 حكماً لإدارة المباريات في بطولة كأس العرب التي تقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021.

وتضم قائمة الحكام المعينين 12 حكما للساحة، و24 مساعدا، و16 حكما للفيديو، حيث تم اختيارهم من 27 دولة من مختلف قارات العالم.

وتنطلق البطولة بمباراة تجمع بين تونس وموريتانيا على استاد أحمد بن علي، فيما يستهل منتخب قطر، مستضيف الحدث، مشواره في نفس اليوم حين يواجه منتخب البحرين في استاد البيت، وستختتم النسخة الأولى لكأس العرب FIFA بإقامة المباراة النهائية يوم السبت الموافق 18 ديسمبرعلى استاد البيت.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم أنه ستتم مراقبة الحكام المعينين عن كثب قبل وأثناء البطولة من قبل أخصائيين فنيين بما في ذلك مدربي FIFA للحكام وحكام الفيديو، ومدربي لياقة بدنية وأخصائيي علاج طبيعي وعلماء رياضة لأجل تزويد الحكام والحكام المساعدين وحكام الفيديو بأفضل تحضير ودعم ممكن.

وتمثل البطولة، التي سيتم الاستعانة فيها بتقنية الحكام المساعدين بالفيديو /VAR/، خطوة مهمة على طريق كأس العالم لحكام المباريات المشاركين.

وتضم قائمة حكام الساحة من آسيا الياباني ريوجي ساتو، والايراني علي رضا فغاني، ومن افريقيا الجامبي بكاري جاساما، والزامبي جاناي سيكازوي، ومن الكونكاكاف المكسيكي فرناندو جوميز، والهندوراسي سايد مارتينيز، ومن أميركا اللاتينية الأوروجواياني أندرياس ماتونتي، والبرازيلي ويلتون سامبايو، والأرجنتيني فاكوندو تيلو، ومن أوقيانوسيا الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجير، ومن أوروبا البولندي تشايمون مارسينياك، والألماني دانيال سيبيرت.

وبالنسبة للحكام المساعدين فهم اليابانيين هيروشي يامايوشي، وجون ميهارا، والإيرانيين محمد رضا منصوري، ومحمد رضا عبدالفضلي، ومن افريقيا ديجبريل كامارا والفيس نوبيو من جامبيا، وزاهالي سويلا جيرسون دو سانتوس من زامبيا، ومن الكونكاكاف ميشيل باراويجين، وكارسين دياز من المكسيك، وولتر لوبيز وكريستيان راميريس من الهندوراس، ومن اميركا اللاتينية مارتين سوبي، وكارلوس باريرو من الأوروجواي، ودانيلو سيمون، وبرونو بيريز من البرازيل، وايزيكويل بيرلوفسكي، وجابريل تشاد من الأرجنتين، ومن أوقيانوسيا تافيتا ماكاسيني وبيرنارد موتوكيلا من نيوزيلاندا، ومن أوروبا باول سوكولو وتوماس ليستيكويز من بولندا، و رافائيل فولتين وكريستيان جيتيلمان من ألمانيا.

أما بالنسبة لحكام تقنية الفيديو "فار" فهم الأمريكي جايير ماروفو، والمكسيكيين أدوني إسكوبيدو وفيرناندو جوريرو، والبرازيلي رافائيل تراسي، والباراجواياني إيبيل ايكوينو، والفينزويلي جوان سوتو، والأوروجواياني ليودان جونزاليز، والبولندي توماس كوياتكويسكي، والاسباني جوليرمو كوادرا، والألماني كريستيان دينجيرت، والإيطالي فابيو ماريسكا، والقطري عبدالله المري، والاسترالي شوان ايفانز، والياباني هيروكي كيمورا، والمصري ابراهيم السيد، والمغربي رضوان جايد.

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