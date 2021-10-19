مصر تدرج مسيرة محمد صلاح في المناهج الدراسية

المصدر: البيان

أعلنت مديرة المركز القومي للمناهج المصرية التعليمية الدكتورة نوال شلبي عن بدء تدريس مشوار نجم منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح في المناهج الدراسية.

وأكدت الدكتورة نوال شلبي إضافة النجم محمد صلاح إلى المناهج الدراسية جاء بهدف إبراز النماذج المضيئة والمشرفة والملهمة كقدوة للطلاب في مختلف المدارس المصرية.

وأوضحت مديرة المركز القومي للمناهج المصرية التعليمية أن مسيرة صلاح ستعرض على عدة أصعدة، أبرزها النجاحات في مشواره الرياضي، والصفات الشخصية والجسمانية التي أدت إلى هذا النجاح.

وأكدت مديرة المركز القومي للمناهج المصرية التعليمية أن محمد صلاح سيكون حاضرًا بمسيرته الناجحة لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.

وسيظهر محمد صلاح كنموذج رياضي يحتذى به، مع إظهار دوره المؤثر في دعم المجتمع المصري ماليًّا ومعنويًّا وإنسانيًّا.

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