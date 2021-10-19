لقاح «كورونا» شرط حضور المباريات في مصر

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن آلية عودة الجماهير تدريجياً في الموسم الجديد من الدوري الممتاز، وقال إنه تم فتح النظام الخاص بتسجيل الأسماء الراغبة في استخراج بطاقة المشجع، والذي سيمكن بموجبها الحصول على التذاكر، بمعدل 2000 مشجع لكل ناد، بشرط أنه لا يمكن الدخول إلى المدرجات دون الحصول على لقاح «كورونا».

وأكد دياب أن عودة الجماهير لمدرجات مباريات الدوري المحلي، ستكون بشكل تدريجي بدءاً من الموسم الجديد، الذي ينطلق في 25 الجاري، ولفت إلى أن جميع دوريات كرة القدم في العالم عادت بالتدريج، بعد جائحة كورونا.

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