ديربي سعودي ناري في نصف نهائي أبطال آسيا اليوم

المصدر: أ ف ب

يصطدم الهلال بغريمه النصر اليوم الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا كرة القدم، في ديربي سعودي خالص ومنافسة نارية نادرة على الصعيد القاري تحظى باهتمام جماهيري صاخب.

على ملعب مرسول بارك، يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد اكتساح النصر للوحدة الإماراتي 5-1 والفوز العريض للهلال على بيرسيبوليس الإيراني 3-صفر.

ويبحث الهلال عن لقب رابع في المسابقة بعد 1991 و2000 و2019، فيما يضع النصر نصب عينيه النهائي الأول في النظام الحالي للمسابقة بعد حلوله وصيفا في 1995.

وبعد فشله في إقناع الهلاليين مطلع الموسم، بدأت بصمات المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم تظهر على أداء فريقه خصوصاً في الفترة الأخيرة و"هدفنا الوصول للنهائي وهذا ما نخطط له بصرف النظر عن الفريق المقابل".

بعد المباراة الأخيرة، التي هزّ فيها شباك بيرسيبوليس، وصيف 2018 و2020، ثلاث مرات عبر سالم الدوسري بهدف رائع والفرنسي المخضرم بافيتيمبي غوميس (هدفان)، أعرب مدرب موناكو الفرنسي السابق عن رضاه بالانتصار "أولى كلماتي أوجهها للاعبين، لقد لعبوا مباراة ممتازة والأهم أننا تحكمنا بإيقاع اللقاء".

وأمل المدرب البالغ 47 عاماً بحضور جماهيري لأن "نادياً مثل الهلال يحتاج الجماهير أن تكون حاضرة بقوة وأن يكون الملعب ممتلئا تمامًا".

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بياناً أعلنت فيه تخفيف الاحترازات الصحية بدءاً من يوم الأحد 17 الجاري، معلنة "عن السماح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات الرياضية، ابتداءً من التاريخ المشار إليه أعلاه".

وأضافت أن "دخول الجماهير (سيكون) مقتصرًا على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة".

فارق زمني ضيق

لكن الشكوك تحوم حول لياقة اللاعبين، بعد خوض مباراتي ربع النهائي السبت، ما دفع جارديم إلى القول "مدّة يومين بين لقاء بيرسيبوليس ولقاء الثلاثاء تُعدّ من المستحيلات في أي بطولة أخرى".

واصل "في أكبر بطولة بآسيا لن يكون لدينا الوقت الكافي للعمل ولا للفريق المنافس أيضًا، بطولة كهذه تستحق أن يكون الفارق الزمني بين المباراتين أكبر حتى يتمكن الجميع من الظهور بشكل مميز".

في المقابل، نجح البرتغالي بيدرو إيمانويل في اختباره الأول مع النصر، بعدما تولى المهمة قبل نحو أسبوعين خلفا للمدرب المقال البرازيلي مانو مينيزيس.

وعلى غرار جارديم، شدّد على أهمية جماهيره "أقول للجماهير إننا بحاجة اليهم، فحضورهم مهم جدا ويساعدنا كثيراً لتحقيق الانتصارات".

قال المدرب الباحث عن النهائي "أتمنى أن نواصل ما قمنا به والإعداد بالشكل الأمثل للمباراة التي ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الأكبر".

قارن مدرب ألميريا الإسباني والعين الإماراتي السابق مباريات شرق القارة بغربها "أرى أن مباريات الغرب في مستوى أعلى بعض الشيء والحدة التنافسية أشد داخل الملعب".

ويعوّل النصر الذي يدخل المباراة بصفوف مكتملة، على هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى جانب البرازيلي أندرسون تاليسكا والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف وسلطان الغنام.

وأشاد تاليسكا بمدربه إيمانويل "نجح في فترة قصيرة بإدارة أمور الفريق بصورة جيدة، حيث أنه سبق له التدريب في السعودية، كما أنه كان معرفة جيدة للغاية باللاعبين".

بينما يعتمد الهلال الذي قد يفتقد جهود الدولي ياسر الشهراني على هدافه الفرنسي بافيتيمبي غوميس والبرازيلي ماثيوس بيريرا والكوري جانغ هيون-سو والمالي موسى ماريغا وسالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد البريك.

قال قائده سلمان الفرج بعد التأهل إلى المربع الأخير "مباراة الدور قبل النهائي ستكون كبيرة والندية عالية فيها.. ونحن سنبدأ العمل الآن على المواجهة أمام النصر الذي يمتلك قدرات عالية".

وقلّل جارديم من أفضلية النصر وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إقامة المباراة في مرسول بارك ربما تكون عاملاً إيجابياً للنصر وجماهيره ولكني متفائل بحضور جماهير الهلال ومساندتها لنا".

وأضاف: "الكفة المتساوية بين الفريقين، ليست هناك أفضلية لأي طرف، إنها مباراة حاسمة وسنلعب بكل أسلحتنا". وبسؤاله عن جاهزية ياسر الشهراني ظهير أيسر الفريق، أجاب: "اليوم سيتحدد مشاركته في المباراة من عدمها".

وفي السياق ذاته، قال الفرنسي غوميس، مهاجم الهلال: "إنها مباراة مهمة وبمثابة كرنفال للسعوديين لتواجد فريقين من المملكة بالدور نصف النهائي".

وأردف "منذ اليوم الأول في المسابقة ونحن نفكر في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا ولازلنا نعمل على ذلك". وأتم "ما يهمني هو فوز الفريق وليس تسجيل الأهداف فقط وسنهدي الانتصار لجماهير الهلال الذي لم يتأخر عن دعمنا".

من جهته، أكد إيمانويل في المؤتمر الصحافي عشية المباراة أنه يحضر لمفاجأة قائلا "فخر للسعودين وصول فريقين إلى نصف النهائي، ونسعى غداً لتقديم أداء مميز وحصد بطاقة التأهل، ومستعدون ولدينا ثقة بأنفسنا".

وأضاف "عملنا على إعداد اللاعبين بشكل جيد من الناحيتين، البدنية والفنية، وسوف نقاتل حتى اللحظة الأخيرة، وجماهير النصر ستشاهد غداً فريقا ينال رضاها"، مؤكداً أن "الفريقين على نفس المستوى الفني، ومثل هذه المباراة تحتاج لإستراتيجية وخطة، فالمنافس قوي جداً ولا بد من تسيير المراجهة بأفضل طريقة، والمفاجأة ستكون نتيجة المباراة".

من جانبه أكد اللاعب سامي النجعي صعوبة المباراة، وقال "المباراة ستكون صعبة على الفريقين، ونحن كلاعبين في نادي النصر نريد الانتصار، ونطالب جماهيريا بالدعم الكامل وبإذن الله سيغادرون الملعب وهم سعداء".

وفي نصف النهائي الثاني يلعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع مواطنه بوهانغ ستيلرز حامل اللقب ثلاث مرات آخرها في 2009 على ملعب جيونجو، ما يعني أن النهائي سيكون سعودياً-كورياً جنوبياً.

وحقق أولسان فوزاً بالغ الصعوبة في ربع النهائي على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بطل 2006 و2016 بنتيجة 3-2 بعد التمديد، فيما تجاوز بوهانغ ستيلرز ناغويا الياباني 3-صفر.

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