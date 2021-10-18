تنظيمية «الألعاب الخليجية» تستعد للاستضافة

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

دشنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الثالثة، المقرر إقامتها بالكويت في الفترة من 9 إلى 19 يناير المقبل، اجتماعاتها لوضع الخطوط العريضة الخاصة باستقبال الوفود المشاركة في ألعاب كرة القدم، واليد، والطائرة، والسلة، بجانب السباحة، وألعاب القوى، والكاراتيه، والجودو، والمبارزة، والرماية، والتنس الأرضي، والدراجات الهوائية، وهوكي الجليد، وكرة الطاولة، ورياضة الألعاب الإلكترونية.

من جانبه أكد عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، رئيس اللجنة العليا للدورة، أن الاجتماعات أسفرت عن ضرورة الاستعداد المبكر لهذا الحدث الرياضي الخليجي، والتنسيق مع جهات الدولة المعنية بالتنظيم لضمان النجاح.

وقال إن التجمع الرياضي الخليجي من شأنه تأصيل روابط الأخوة والمحبة، بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار أن الرياضة هي لغة تواصل وبناء وميدان للتعارف والإخاء، مشيراً إلى أن جميع الجهات المنظمة أعلنت جاهزيتها تماماً، لاسيما بعد اطلاعه على الخطة التنفيذية المعدة للجنة الأولمبية الكويتية لاستقبال هذا الحدث الرياضي.

رئيس اللجنة العليا للدورة ذكر أن دخول الوفود الرياضية المشاركة ستخضع للإجراءات الاحترازية المعمول بها بدولة الكويت في شأن جائحة (كوفيد 19) لحماية الجميع.

كان الاجتماع الأول للجنة العليا، قد شهد حضور الشيخ فهد الناصر صباح نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية وتم اعتماد تشكيل الهيكل التنظيمي للجنة العليا والمكتب التنفيذي وتفويضه في بعض الاختصاصات.

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