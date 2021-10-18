هدف عكسي يحرم الهلال السوداني من فوز بدوري أبطال افريقيا ونواديبو الموريتاني يفوز على سطيف

المصدر: البيان

حرم هدف عكسي نادي الهلال السوداني من الخروج منتصرا أمام مضيفه ريفرز يوناتيد النيجيري، الأحد، بذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب أدوكيي أميسيماكا ستاديوم.

وتقدم الهلال عبر جناحه ياسر مزمل في الدقيقة 37، قبل أن يدرك آيزاك كايودي التعادل لفريق ريفرز يونايتد من كرة لامست المدافع محمد أحمد إرينق وتغير اتجاهها، في الدقيقة 68.

وسوف تجرى مباراة العودة بين الفريقين، الأحد المقبل، على ملعب السويس في مصر.

كما انهزم وفاق سطيف في المنافسة نفسها أمام مضيفه نادي نواديبو الموريتاني بنتيجة 3-1 (الشوط الأول: 0-1) مساء أمس الأحد بملعب نواكشوط الأولمبي.

وافتتح ممثل الجزائر باب التسجيل عبر اللاعب عبد الرحيم دغموم (ق41)، قبل أن يعدّل أصحاب الضيافة الكفة بفضل اللاعب مولاي أحمد بسام (ق54)، بعدها تمكن اللاعب حمي طنجي من إضافة هدفين (ق57) و(ق75).

وستجرى مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر الجاري بسطيف.

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