بوطيب يهدد الزمالك بإيقاف القيد لفترة ثالثة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

ألمح فاروق جعفر، مستشار كرة القدم بنادي الزمالك المصري، إلى أن ناديه قد يتعرض لأزمة جديدة تتعلق بإيقاف القيد لفترة ثالثة، وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وقع عقوبة على النادي في 20 من سبتمبر الماضي، بالحرمان من القيد لفترتين، بسبب القضايا الدولية والمستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين والمدربين السابقين في النادي، وكذلك قضية حسام أشرف لاعب الفريق الصاعد والذي وقع من قبل لأحد الأندية قبل أن يجدد عقده مع الزمالك، ما عرّض النادي لغرامة ماليد قدرها 4 ملايين دولار.

وكشف جعفر إنه عندما عقد اجتماعاً مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك، لمناقشة توابع إيقاف القيد لمدة فترتين بسبب مديونيات مستحقة على النادي، غير أن لبيب أكد له أن الزمالك قد يتعرض للإيقاف فترة قيد ثالثة بسبب مستحقات مالية لصالح اللاعب المغربي خالد بوطيب، وأضاف أعتقد أن هناك لاعباً سورياً أو أردنياً آخر له مستحقات متأخرة، وهو ما يهدد النادي باستمرار إيقاف القيد في الموسم المقبل 2022-2023.

في سياق مختلف، استحدثت رابطة الأندية المصرية للمحترفين، بنداً ضمن لائحة مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، يقضي بإمكانية إلغاء المباراة إذا حدث أي سلوك عنصري أو تمييزي من جانب الجماهير، وذلك بهدف الحد من التجاوزات التي يمكن أن تحدث مع عودة الجماهير إلى الملاعب.

وجاء نص البند كما يلي: يخول هذا البروتوكول الحكم أن يطلب من مراقب المباراة إخطار مذيع الإذاعة الداخلية أن يطلب من المشجعين أن يتوقفوا عن السلوك غير المرغوب فيه أو يحذرهم من أن المباراة سيتم إيقافها مؤقتاً ثم إلغاؤها في حال استمرار السلوك غير المقبول.

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