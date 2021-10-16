الصافرة الأجنبية تعود إلى قمة الكرة المصرية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يعود الحكام الأجانب مجدداً لإدارة مباراة قمة كرة القدم المصرية بين الأهلي والزمالك، بعد أن أدار الحكام المصريون آخر مباراتين في الموسم الماضي بالدوري .

واستقر مسؤولو النادي الأهلي على طلب حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك المقرر إقامتها أحد يومي 5 أو 6 من نوفمبر المقبل، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري . .

ومن المنتظر أن يرسل الأهلي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يطلب فيه استقدام الحكام لإدارة مباراة الزمالك، مصحوباً بالموافقة على دفع كافة التكاليف .

وظهرت الصافرة المصرية في آخر مباراتين بين قطبي الكرة المصرية في الجولتين 4 و 21 من الموسم الماضي للدوري، بعد إصرار اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد على تعيين حكام مصريين ، ونجح الثنائي محمود البنا وإبراهيم نور الدين في الخروج بالمباراتين إلى بر الأمان.

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