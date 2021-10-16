الصافرة الأجنبية تعود إلى قمة الكرة المصرية
يعود الحكام الأجانب مجدداً لإدارة مباراة قمة كرة القدم المصرية بين الأهلي والزمالك، بعد أن أدار الحكام المصريون آخر مباراتين في الموسم الماضي بالدوري .
واستقر مسؤولو النادي الأهلي على طلب حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك المقرر إقامتها أحد يومي 5 أو 6 من نوفمبر المقبل، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري . .
ومن المنتظر أن يرسل الأهلي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يطلب فيه استقدام الحكام لإدارة مباراة الزمالك، مصحوباً بالموافقة على دفع كافة التكاليف .
وظهرت الصافرة المصرية في آخر مباراتين بين قطبي الكرة المصرية في الجولتين 4 و 21 من الموسم الماضي للدوري، بعد إصرار اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد على تعيين حكام مصريين ، ونجح الثنائي محمود البنا وإبراهيم نور الدين في الخروج بالمباراتين إلى بر الأمان.