مجدي أفشة يدخل قفص الزوجية

المصدر: البيان

احتفل محمد مجدي أفشة، نجم وصانع ألعاب فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري ومنتخب مصر، مساء الخميس بعقد قرانه وحفل زفافه وسط نخبة من نجوم الكرة المصرية.

وحضر حفل زفاف محمد مجدي أفشة نجوم فريق الكرة بالنادي الأهلي، ورئيس النادي محمود الخطيب.

ودخل أفشة عش الزوجية بعد قصة حب طويلة، حيث اعترف نجم الأهلي في حوار تليفزيوني سابق بوجود علاقة حب طويلة جمعته بخطيبته نرمين.

زوجة أفشة تقيم في نفس القرية التي نشأ وترعرع فيها نجم الأهلي والتي تحمل اسم «كومبرة» بناهيا محافظة الجيزة، ومن ذلك المكان بدأت قصة الحب والارتباط التي شاءت أقدار الله لها بالنهاية السعيدة والزواج.

كان محمد مجدي أفشة نجم الأهلي قد قرر الزواج في منزله الخاص بقرية كومبرة مفضلاً أن يكون عش الزوجية بجوار الأهل والعائلة بعيدًا عن ضوضاء القاهرة.

كان أفشة قد روى بعض القصص الطريفة عن مدى وعي واستيعاب زوجته لقوانين الساحرة المستديرة، مشيرًا إلى أنها لا تزال لا تفهم معنى التسلل «الأوفسايد» رغم شرحه لها القانون في عدة مرات، مؤكدًا أنها تتابع جميع مباريات الأهلي التي يشارك فيها.

كان اللقاء قد جمع الحبيبين بعد نهائي القرن الذي سجل فيه أفشة هدفه القاتل في شباك الزمالك في نوفمبر من العام المنصرم، حيث روى نجم الأهلي: «كلمتها طبعا بعد الماتش وشوفتها كمان» وفق صحف مصرية.

وحلمت زوجة نجم الأهلي ومنتخب مصر بتحقيق الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2020، ولم يكذب أفشة خبرًا فسجل هدفًا قاتلاً في شباك الزمالك حقق من خلاله أبناء التتش لقب دوري الأبطال والنجمة التاسعة، قبل أن يعود ويساهم في ثلاثية فريقه في شباك صن دوانز ليعانق المارد الأحمر الأميرة السمراء من جديد في 2021.

هدية محمد مجدي أفشة لزوجته كانت اللقب الأفريقي، فبعد أيام معدودة من تحقيق الأهلي النجمة التاسعة على حساب الزمالك وجه لها رسالة في تصريح تليفزيوني: «جبلتك كأس أفريقيا أهو اللي كنتي بتحلمي بيه».

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