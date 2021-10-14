بسبب سوء النتائج..استقالة رئيس اتحاد الكرة السوري

المصدر: وكالات

قدم رئيس اتحاد الكرة السوري، حاتم الغائب، اليوم الخميس، استقالته رسميا من منصبه، وذلك بسبب سوء النتائج التي حققتها "نسور قاسيون" في الفترة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن رئيس وأعضاء اتحاد الكرة السوري استقالوا من مناصبهم.

وكان المنتخب الأولمبي السوري خسر أمام نظيره الأردني 2-5 ببطولة غرب آسيا التي أقيمت بالسعودية، فيما خسر المنتخب السوري الأول أمام لبنان 2-3، في الجولة الماضية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وسيعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، والذي يرأسه فراس معلا، خلال الأيام المقبلة، عن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور الاتحاد والإشراف على لجانه الرئيسية، لحين التواصل مع الاتحادين الآسيوي والدولي لانعقاد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وانتخاب أعضاء اتحاد جديد.

وكانت صحيفة "الوطن" السورية قد ذكرت، أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة"، أن "ستة من أعضاء اتحاد كرة القدم السوري تقدموا باستقالاتهم بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره اللبناني أمس (2-3) في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر وتلاشي أية فرصة للتأهل".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن أحد الأعضاء، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن هؤلاء "الأعضاء تقدموا باستقالاتهم شفهيا انتظارا لوصول الأمين العام من الأردن لتقديمها بشكل رسمي".

وأشارت الوطن إلى أن مصادر مقربة من اتحاد كرة القدم أرجعت أسباب الاستقالة "خاصة إلى الصراع الدائر داخل الاتحاد وتفرد رئيسه بالقرارات المهمة والمؤثرة".

من جانبه، قال سعد قرقناوي، أحد الأعضاء وأول من تقدم باستقالته إلى رئيس الاتحاد الرياضي العام بعد المباراة مباشرة "تقدمت بالاستقالة لأننا لم نسعد جماهير كرة القدم السورية".

يُشار إلى أنه بعد الهزيمة من المنتخب اللبناني، تذيل المنتخب السوري ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، فيما تصدرها المنتخب الإيراني (10 نقاط)، يليه منتخب كوريا الجنوبية (8 نقاط)، ولبنان (5 نقاط)، والإمارات (نقطتان)، والعراق (نقطتان).

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