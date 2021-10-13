غرامة مليون جنيه على الفريق الذي تقتحم جماهيره الملعب في الدوري المصري

المصدر: البيان

أعلنت رابطة الأندية المحترفة في مصر، في لائحتها الخاصة بالموسم الجديد 2021 - 2022، غرامة مالية كبيرة قدرها مليون جنيه على الفريق الذي تقتحم جماهيره ملعب المباراة.

كما تضمنت اللائحة التى أعلن عنها عامر حسين، عضو رابطة الأندية، المشرف على لجنة المسابقات، بالإضافة إلى غرامة المليون جنيه في حالة اقتحام الجماهير هو اعتبار هذا الفريق مهزوما وخصم 3 نقاط منه.

وأعلنت رابطة الأندية، رسميا انطلاق الدورى المصرى الممتاز الجديد يوم 25 أكتوبر الجارى رسميا، وذلك على هامش مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز 2021-2022 بحضور مندوبى الأندية والمكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة.

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، وفقاً لليوم السابع أن الرابطة نجحت فى الاتفاق مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع الأسبوع الأول للدورى الجديد.

وقال أحمد دياب خلال مراسم قرعة الدورى الممتاز التي أقيمت أمس: "هدف الرابطة هو البحث عن مصلحة الكرة المصرية فقط، وحابب أشكر كل اعضاء الرابطة على مجهودهم الكبير خلال 20 يوما، وفرصة سعيدة تكون قرعة الدورى ثانى أيام فوز المنتخب الوطنى على ليبيا فى تصفيات كأس العالم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز