مليون دولار تكلفة صيانة استاد الهلال السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

كشف نادي الهلال السودان عن المبلغ الذي تم صرفه على صيانة استاد وملعب النادي، معلناً أن كلفة الصيانة وصلت إلى مليون دولار. وقدم المسؤولون بالنادي كشفاً بعملية الصرف خلال لقاء مع الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، وناقش وفد النادي بقيادة هشام السوباط رئيس لجنة تطبيع الهلال تكلفة الصيانة والإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأفريقي في استاد الهلال، من أجل اعتماده رسمياً لاستقبال المباريات الدولية.

وطالبت لجنة صيانة وإصلاح نادي الهلال، رئيس الاتحاد السوداني، المساهمة في تكلفة تجهيز استاد الهلال التي تبلغ حوالي 10 آلاف دولار، لاستضافة مباراة الإياب في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات بين منتخبي السودان والجزائر يوم 26 أكتوبر الجاري.

وفي موضع آخر أكد هشام السوباط، أن النادي يعمل بشكل جيد في ملف الصفقات الجديدة، وأضاف: نمضي بشكل جيد في الصفقات الجديدة، وسوف نتعاقد مع محترفين أجانب في الأيام المقبلة، وربما نتعاقد مع محترفين أو 3، ولكن لم نحسم الصفقات بعد. وفيما يخص انتخابات الهلال، قال هشام السوباط: دار نقاش بخصوص هذا الشأن مع رئيس اتحاد الكرة السوداني، هناك لجنة بالإضافة للجنة تطبيع الهلال نتفق معها على أمر الانتخابات.

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